شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تمويل 447 مشروعًا في 15 محافظة باستثمارات 2.4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 447 مشروعاً باستثمارات 2،4مليون جنيه منها 5,3 مليوناً قروضاً وفرها الصندوق من الاعتماد الإضافي، الذي وافقت وزارة المالية على إتاحته من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه، بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي، ويبلغ 15 مليون جنيه، والباقي مشاركة شعبية من المستفيدين وتبلغ حوالي 700 ألف جنيه.

وأوضح الوزير في بيان، الإثنين، أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها تنفذ في 15 محافظة هي الجيزة والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والمنيا وأسيوط الوادي الجديد وقنا والأقصر والفيوم وتعمل المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع وعسل النحل ومنتجات الألبان، مشيراً إلى أن محافظة الدقهلية تأتى في مقدمة المحافظات المستفيدة من المشروعات الجديدة بعدد 98 مشروعاً ثم الغربية 72 مشروعاً والمنيا 69 مشروعاً.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في المناطق الفقيرة والقرى الأكثر احتياجاً موضحاً أن نسبة المشروعات التي استفادت منها السيدات بلغت حوالي 63%.