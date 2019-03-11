شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيًا وتدمير 15 وكرًا في سيناء (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانًا الاثنين، يفيد بآخر النجاحات التي تم تحقيقها في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب، إذ أسفرت الجهود عن الآتي:

1- تدمير 15 وكرًا وتجمعًا إرهابيا على الاتجاه الشمالي الشرقي.

2- تدمير 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها.

3- تدمير 17 عربة تُستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، على الاتجاه الجنوبي.

4- استهداف وتدمير 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية في الاتجاه الغربي.

5- وخلال تبادل إطلاق للنيران، تم القضاء على 46 فرد من العناصر الإرهابية، شديدي الخطورة.

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6- وخلال عمليات التمشيط المستمرة، تم تدمير 17 سيارة، و14 دراجة ناريّة بدون لوحات.

7- القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية.

8- قام عناصر من المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير أكثر من 200 عبوات ناسفة، تم زراعتها لاستهدافات قوات المداهمات.

9- تدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي لرفح.

10- مواصلة منع أعمال التسلل والتهريب على حدود البحرين؛ الأبيض والمتوسط.

11- اكتشاف وضبط 244 فدان لنبات الخشخاش، 2 طن بانجو، مليون قرص حبوب مخدرة، وكميات من البارود الأسود الذي يستخدم في صنع العبوات الناسفة.

12- ضبط 217 عربة تُستخدم في التهريب عبر الحدود، خلال حملة قوات حرس الحدود.

13- نتيجة الأعمال القتالية، تم استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.