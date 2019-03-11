شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بمعبر رفح البري في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات المتنوعة، بعد فتحه أمس في اتجاه واحد لعبور الفوج الثاني من معتمري غزة.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

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أضاف المصدر، أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور المسافرين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد اضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين..موضحًا أن عشرات الفلسطينيين بدئوا في العبور في الاتجاهين، وان حافلات مصرية وأخري فلسطينية تقوم بنقل الفلسطينيين من وإلي قطاع غزة.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري، وذلك للحافلات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من كشف(3/6) مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسمائهم وعدم التأخر عنها، على أن يكون التواجد في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

وكانت السلطات المصرية فتحت، أمس، معبر رفح البري بشمال سيناء في اتجاه واحد، حيث شهد وصول عدد 798 معتمر من قطاع غزة في طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك العمرة.