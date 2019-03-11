شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: تحصيل 40 دولار من شركات البالون الطائر مقابل الطلعة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، قرار بتحصيل رسوم من شركات البالون الطائرة قدرة 40 دولار مقابل الطلعة الواحدة للبلون. وجاء في نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن سلطة الطيران المدني تقوم بوضع الأسلوب المناسب لمحاسبة شركات البالون طبقا للوزن والحجم، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطيران: تحصيل 40 دولار من شركات البالون الطائر مقابل الطلعة الواحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.