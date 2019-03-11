شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: نركز على تطوير منظومة الوافدين وتقديم خدمات تدعم دراستهم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، فى وزارة التعليم العالى، أمس الأحد فعاليات اليوم المفتوح فى المركز المصرى لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، بمشاركة عدد من السفراء والملحقين الثقافيين للدول الأجنبية المختلفة، وذلك بمقر الوزارة بحى السفارات.

وتناولت فعاليات اليوم المفتوح ندوة عن البرامج الجديدة المقدمة، وكذا ندوة عن "نظام التعليم الطبى الجديد فى الجامعات المصرية"، فضلًا عن عرض للخدمات والتسهيلات الجديدة المقدمة للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى ندوة تعريفية عن الخدمات والإمكانيات التى يقدمها بنك المعرفة المصرى لطلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا والباحثين.

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وأكد الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمى فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير منظومة الوافدين وتقديم خدمات تساعدهم على الدراسة فى مصر، وكذلك تذليل أى عقبات قد تواجههم، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتطوير مبنى الإدارة وتحويل التعامل فيه الى النظام الإلكترونى وتطوير مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها لتكون الدراسة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم افتتاح معمل اللغويات لتنمية مهارات الاستماع لدى الطلاب، كما يقدم المركز برامج مميزة للدبلوماسيين والعاملين فى مجال السياحة والإعلام من الأجانب.

من جانبها أشارت الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين إلى أن هذه الندوة تأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية التى ترتكز فى أحد محاورها على زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية تعزيزاً لمكانة مصر في المنطقة العربية والإفريقية وجميع أنحاء العالم، خاصة أنها تعد الدبلوماسية الناعمة لمصر فى ظل ما تتمتع به من مقومات جغرافية وبيئية واستراتيجية.

من ناحية أخرى تفقد نائب الوزير لشئون البحث العلمى، مبنى الإدارة المركزية لشئون الوافدين، ومركز اللغة العربية، بمرافقة السفراء والملحقين الثقافيين للدول الأجنبية المختلفة، كما استمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم في جذب الطلاب الوافدين بمصر.