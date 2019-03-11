محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلنت القوات المسلحة، اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار، والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، فضلًا عن اكتشاف عناصر المهندسين العسكريين وتفجير 200 عبوة ناسفة، واكتشاف وتدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي برفح.
كما أحرقت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيوش الميدانية، 244 فدانًا لنبات الخشاش، وأعدمت مليون قرص حبوب مخدرة، فضلًا عن ضبط كميات من البارود الأسود، وضبط 117 عربة وعدد من الأسلحة والذخائر.
وأعلن البيان، استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتدمير عدة بؤر للإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تعلن تدمير 10 فتحات أنفاق وتفجير 200 عبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.