القوات المسلحة تعلن تدمير 10 فتحات أنفاق وتفجير 200 عبوة ناسفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت القوات المسلحة، اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار، والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، فضلًا عن اكتشاف عناصر المهندسين العسكريين وتفجير 200 عبوة ناسفة، واكتشاف وتدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي برفح.

كما أحرقت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيوش الميدانية، 244 فدانًا لنبات الخشاش، وأعدمت مليون قرص حبوب مخدرة، فضلًا عن ضبط كميات من البارود الأسود، وضبط 117 عربة وعدد من الأسلحة والذخائر.

وأعلن البيان، استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتدمير عدة بؤر للإرهاب.