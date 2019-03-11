"الإنتاج الحربي" يشارك في "IQDEX 2019" بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تشارك وزارة الإنتاج الحربي، بجناح خاص في معرض الدفاع الدولي بالعراق "IQDEX"، خلال الفترة من 9-12 مارس الجاري بأرض معرض بغداد الدولي في دورته الثامنة.

وحسب بيان، الاثنين، تعرض الوزارة منتجاتها من المعدات الدفاعية التي تصنعها شركات الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض، وتتمثل في عرض الأسلحة الصغيرة والرشاشات والذخائر المختلفة الأعيرة إلى جانب نماذج للدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M 88 A2 (هرقل) وكباري الاقتحام والمواصلات.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فرصة مهمة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من أنظمة التسليح الحديثة، كما تعد فرصة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "إيدكس 2020" المقرر إقامته في مصر في دورته الثانية خلال شهر ديسمبر 2020، في ظل النجاح الذي حققه في دورته الأولى العام الماضي.

جدير بالذكرأن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي تعد تأكيدا على مساندة مصر لدولة العراق الشقيقة في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وإيمانا بأن هذا المعرض رسالة للعالم عن قوة دولة العراق خاصة والوطن العربي عامة في قدرته على خوض غمار المنافسة في التصنيع الحربي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.​