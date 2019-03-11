"تحفيز" و"ترهيب".. خطة الحكومة لدعم التحول الرقمي في المعاملات المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية "أي فاينانس"، إن الحكومة تدعم التحول الرقمي في المعاملات المالية بـ"التحفيز" و"الترهيب".

وأضاف سرحان لـ"الخليج 365"، أن التحول الرقمي استراتجية دولة بالتعاون مع كل القطاعات، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين للقضاء على الفساد.

وأوضح أن الحكومة تجشع المواطنين على خلق مجتمع غير نقدي، من خلال تقدم خطوات تحفيزية مثل تحديد مبالغ قليلة للدفع الإلكتروني وخصومات كبيرة عند الدفع قبل الموعد.

Advertisements

ولفت إلى أن الحكومة تسير بالتوازي مع الخطط التحفيزية، في خط آخر موازي، موضحًا أنها تفرض غرامات مالية عند التأخر في سداد الرسوم المستحقة، فضلًا عن رفع تكلفتها.

ومن أبرز صور الدعم الحكومي للتحول الرقمي، أكد سرحان، أن توفير الحكومة كروت فيزا للمواطنين بأسعار مخفضة والاعتماد على التعامل الإلكتروني في الخدمات مثل التأمين الصحي وبطاقات التموين وبطاقات تكافل وكرامة.

وتابع سرحان، أن الحكومة تعمل على توفير بنية تحتية متطورة مثل توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ2500 مدرسة، وتوفير 10 آلاف ماكينة صرف آلي، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع البنوك.