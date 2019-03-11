"خطر على الأطفال".. ضبط 10 آلاف قطعة حفاضة رديئة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مصنع بدون ترخيص للمنتجات الورقية.

تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدت أن مالك مصنع حفاضات أطفال بدائرة قسم شرطة الجيزة، يستخدم مستلزمات إنتاج رديئة الصنع وإعادة تعبئتها داخل عبوات بعلامات تجارية غير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع لتحقيق أرباحا طائلة بطريقة غير مشروعة، معرضا حياة الأطفال للخطر.

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بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بسرعة ضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه.

وبلغ إجمالي المضبوطات 10 آلاف قطعة حفاضة أطفال غير صالحة للاستخدام الآدمي وماكينة لحام و100 عبوة فارغة.

تم تحرير المحضر رقم 1628/2019 جنح قسم شرطه الجيزة، وأحاله اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.