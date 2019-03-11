"أغرق أطفاله الثلاثة في البرميل".. النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد: أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة قتل 3 أطفال على يد والدهم بمنطقة المرج. ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وزوجته لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، بسبب خلافات عائلية حدثت بينهما. كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا، مفاداها اتهام ربة منزل لزوجها بقتل أطفالها الـ 3 بسبب نشوب خلافات عائلية حادة بينهم. وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ المُقدم، وبعد إعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجته.

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