ضبط 32 ألف قطعة "مصاصة" فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهم ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، اليوم الاثنين، مصنعا لإنتاج المواد الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر. وتمكنت مأمورية قادها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة من ضبط مالك المصنع وبلغ إجمالي المضبوطات 32 ألفا و640 قطعة حلوة "مصاصة" ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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