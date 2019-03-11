مصر | النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل أبناءه الثلاثة في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل أبناءه الثلاثة في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل أطفاله الثلاثة وإلقاء جثثهم في الرشاح بالمرج.

وكانت النيابة فتحت تحقيقا مع الأب المتهم وزوجتيه، وكلفت بالبحث عن جثث الأطفال الثلاثة داخل مياه الرشاح، تمهيدا؛ لعرضها على الطب الشرعي للتشريح وموافاة النيابة بالأسباب والتفاصيل.

ودلت التحقيقات الأولية أن المتهم ارتكب الواقعة بمساعدة زوجتيه، بسبب خلافات أسرية، حيث أغرق المتهم وإحدى زوجتيه المجني عليهم داخل برميل مياه، ثم ألقوا بهم في مياه الرشاح للتخلص من جثثهم.

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البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من والدة الأطفال يفيد بمقتل أطفالها الثلاثة على يد زوجها، وإلقائهم في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التي حدثت منذ عام ونصف.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والدهم، وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه في شقة واحدة بدائرة القسم، حيث وقعت مشاجرة بين السيدتين، ما دفع المتهم بالتعدى على واحدة منهما وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم قام بالاعتداء عليهم ما أسفر عن مصرعهم، وإصابة والدتهم بالعمى.

وأضافت التحريات أن المتهم ألقى جثث الأطفال في منطقة الرشاح لإبعاد أي شبهة جنائية حوله.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.