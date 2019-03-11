أخبار مصر | جدول أعمال مجلس النواب اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول أعمال مجلس النواب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق، الذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو.

ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي و مكتب لجنة الشئون الاقتصادية ، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم والبحث العلمي بمصر والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب اجتماع؛ لمناقشة خطة وزارة الموارد المائية والري وسياستها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل بحضور وزير الري والموارد المائية بجانب عقد لقاء مع سفير دولة تونس لدى مصر .