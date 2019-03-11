أخبار مصر | اليوم.. مايا مرسي تترأس وفد مصر بلجنة المرأة بالأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مايا مرسي تترأس وفد مصر بلجنة المرأة بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترأس مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وفد مصر للمشاركة في أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي تنطلق فعالياتها تحت عنوان "نظم الحماية الاجتماعية، وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات"بنيويورك .

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر تحتل المرتبة 146 في مجال كوتة المرأة من بين 149 دولة، وتحديد نسبة كوتة المرأة 25% بالتعديلات الدستورية، يجعل مصر تنتقل للمرتبة 68 وهذا يعكس أن مصر دولة حضارية.

وأضافت "مرسي"، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنه لو أردت أن تطالب لطالبت أن تصبح هذه النسبة 50%، مشددة على أنه طالما أن المرأة حصلت على مكسبات فلابد أن نحافظ عليها، مشيرة إلى أن البرلمان الإماراتي ترأسه سيدة، ونسبة المرأة بالبرلمان 50%.

وتابعت، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن العصر الحالي به إرادة سياسية واضحة جدًا متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بها زخم كبير بقضية المرأة، مشيرة إلى أن هذا العصر حافظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة على مدار التاريخ، إلى جانب أنها حصلت خلاله على مكتسبات وتشريعات أكثر، منوهة إلى أن الشقة من حق الزوجة من أهم القوانين التي صدرت للمرأة، مشيرة إلى أنه خلال فترة حكم الإخوان كانت فترة حرجة بالنسبة للمرأة، وكان هناك مطالب بإلغاء قانون الخلع والحضانة، وتقليل سن الزواج.