أخبار مصر | ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة(صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة(صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365، كشوفا بأسماء المحامين الجدد ممن اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة، طبقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة العامة للمحامين ومصلحة الطب الشرعي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتبدأ المصلحة في إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يقيد بنقابة المحامين لأول مرة، بعد التنسيق مع الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي، لتوريد البيانات والنتائج أولًا بأول لكل حالة على حدة.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، مسئول الملف بين النقابة والمصلحة، بأن نقابة المحامين أبرمت ذلك البروتوكول، أسوة بالنيابة العامة؛ لعدم قبول سوى من يستحق ويصلح نفسيًا، وجسديًا، وعقليًا للقيد بنقابة المحامين.

ونبهت النقابة على المذكور أسماؤهم فى الكشوف المرفقة بهذا البيان التوجه إلى مقر النقابة العامة لاستيفاء بقية أوراق قيدهم.

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بعد تدخل عاشور: إنهاء أزمة محام بمحكمة مجلس الدولة في العباسية

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، بحل أزمة رجب محمد، المحامي بمنشية ناصر، على خلفية مشادات حدثت بينه وبين رئيس قسم القلم بمحكمة مجلس الدولة في العباسية.

وإزاء تطور الوضع، كلفت المحكمة أمين عام مجلس الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المحامي، حيث أجرت المحكمة اتصالاتها مع قسم الوايلي للشروع في تحرير محضر ضد المحامى.

وبدوره، وبعد تكليف النقيب العام، أجرى أبوبكر ضوة اتصالا هاتفيًا بالمستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، لحل الأزمة، حيث استجاب الثاني على الفور، وكلف بعمل محضر صلح للطرفين، وتم صرف المحامي من المحكمة، بعد إنهاء الأزمة.