شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 11 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مصر في أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي تنطلق فعالياتها تحت عنوان «نظم الحماية الاجتماعية، وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات».

يزور وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير نيودلهي لمناقشة ومتابعة بعض القضايا المهمة في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى للهند الشهر الماضي.

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تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا بحضور وزير الخارجية سامح شكري، لمناقشة مبادئ وتوجهات سياسة مصر الخارجية، كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر بحضور أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية، لمناقشة الأدوار الإقليمية والعالمية المصرية والمصالح الوطنية، إلى جانب التحديات والمسؤوليات المشتركة.

يتقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب للكونجرس للحصول على 6ر8 مليار دولار كتمويل إضافي لبناء الجدار الذي تعهد به على الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك، والذي يستهدف به مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في قضية أحداث (كنيسة مارمينا بحلوان) وذلك لسماع أقوال الشهود.