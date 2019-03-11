حدث ليلًا| عاطل يعترف بقتل أطفاله الثلاثة بالمرج.. وكشف أول ضحية مصرية بالطائرة الإثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- "ليس تشريفًا.. الشيلة عايزة انتحاري".. أديب معلقًا على تولِّي الوزير حقيبة النقل

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بترقية اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى رتبة الفريق، وتوليه حقيبة النقل، خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة، احتفالًا بيوم الشهيد.

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- وكيل "النواب": الموافقة على اختيار كامل الوزير جاءت بإجماع البرلمان

أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب باختيار الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل، مؤكدًا أن اختياره جاء بالإجماع وموافقة أغلب نواب البرلمان لقدرته على إعادة الوزارة المنهكة لسابق عهدها.

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أسرتها تكشف لـ "الخليج 365".. تفاصيل 3 دقائق بين السيسي والحاجة غالية

كشف حسن السيد عبدالمعطي، حفيد الحاجة غالية، التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، في احتفالات يوم الشهيد، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، تفاصيل الحوار الذي دار بين جدته والرئيس السيسي.

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- ماذا طلب والد الشهيد أبانوب من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية؟

كشف رضا راغب تكلا، والد الشهيد مجند أبانوب تكلا، عن تفاصيل حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، على هامش تكريمه خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

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- المتحدث العسكري ينشر أغنية "على الشهادة" بمناسبة يوم الشهيد

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، الأحد، فيديو جديد تضمن أغنية "على الشهادة"، للمنشد مصطفى عاطف والتي عرضت بالندوة التثقيفية الثلاثون بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

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- مصدر: لن يمكننا التوصل إلى جثث الأطفال الثلاثة لتحللها في المياه

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال المباحث لن يمكنهم التوصل إلى جثث الأطفال الثلاثة الذين تعرضوا للقتل على يد والدهم بالمرج لتحللها التام في مياه الرشاح الذي أُلقيت به جثثهم.

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- إيمان الحصري تذيع فيديو لمشاجرة داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

أذاع برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، فيديو يعرض مشاجرة داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في منطقة الدقي بعد توقف جهاز القسطرة 12 مرة.

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- موقف محرج للبنى عسل على الهواء

تعرَّضت الإعلامية لبنى عسل، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، الأحد، لموقف محرج على الهواء، بسبب فريق إعداد برنامجها، في أثناء مداخلة هاتفية مع السيدة سحر الحبشي، والدة الشهيد جندي مجند محمد صبري.

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- بيان من رئاسة الجزائر: بوتفليقة عاد بعد "فحوصات دورية"

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عاد "ظهيرة الأحد" إلى البلاد بعد زيارة خاصة إلى جنيف بسويسرا، حيث أجرى "فحوصات طبية دورية"، بحسب الوكالة الرسمية الجزائرية.

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- موقع يرصد سبب سقوط الطائرة الإثيوبية.. واتهامات ضد "بوينج"

كشف موقع "فلايت رادار 24" عبر حسابه على "تويتر"، عن أن السرعة الرأسية للطائرة الإثيوبية التي سقطت صباح أمس الأحد بعد الإقلاع من مطار أديس أبابا لم تكن مستقرة، ما يعني أنها لم تكن في وضع طبيعي.

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- جوايدو يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء في فنزويلا

يعتزم خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، إعلان حالة الطوارئ بسبب استمرار انقطاع الكهرباء في البلاد منذ أيام.

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- الديمقراطيون يحذرون ترامب من محاولة طلب تمويل للجدار مجددا

حذر ديمقراطيون بارزون،اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تجديد محاولات الحصول على تمويل لبناء جداره الحدود، عقب تقارير أفادت بعزمه طلب 6.8 مليارات دولار في اقتراحه لموازنة عام 2020.

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- قوات سوريا الديمقراطية تتلقى الأمر لبدء معركة الباغوز

تلقت القوات العسكرية التابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) من قيادتها، الأمر بالتحرك للسيطرة على ما تبقى من بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.

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- مصدر أمني يفجر مفاجأة بشأن واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم

فجر مصدر أمني مسئول بمديرية أمن القاهرة، مفاجأة في واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم، مؤكدًا أن عملية قتل الأطفال الثلاثة وقعت منذ عام ونصف تقريبًا في منطقة المرج.

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- مصدر: لن يمكننا التوصل إلى جثث الأطفال الثلاثة لتحللها في المياه

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال المباحث لن يمكنهم التوصل إلى جثث الأطفال الثلاثة الذين تعرضوا للقتل على يد والدهم بالمرج لتحللها التام في مياه الرشاح الذي أُلقيت به جثثهم.

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- شهيدة العلم.. "دعاء" بنت الوادي الجديد أول ضحية مصرية في الطائرة الإثيوبية

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة واحة الخارجة في الوادي الجديد، مساء أمس الأحد، عقب تأكد أنباء مصرع "دعاء عاطف عبدالسلام"، بنت المحافظة، في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي كانت في طريقها إلى رحلة علمية بدولة كينيا.

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