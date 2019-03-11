أخبار مصر | موجة غضب من "الصيادلة" ضد "فارمسي اكسبو".. واتهامات بدعم السلاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة غضب من "الصيادلة" ضد "فارمسي اكسبو".. واتهامات بدعم السلاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض معرض "فارمسي اكسبو" المتخصص فى المنتجات الصيدلانية، لهجوم شديد من الكثير من الصيادلة وذلك منذ افتتاحه أول أمس السبت، واتهمه الصيادلة بالترويج لسلاسل الصيدليات ومرشح وقائمة انتخابية بعينها فى انتخابات الصيادلة.

وكانت من ضمن الشخصيات التى تفتتح المعرض، الدكتور كرم كردي المرشح على منصب نقيب الصيادلة، والدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة، والدكتور محمود سعد الصيدلي ونائب البرلمان، والدكتور حاتم البدوي سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وجميعهم مرشحون على عضوية مجلس نقابة الصيادلة، ضمن قائمة الدكتور كرم كردي، والمتهمة بأنها مدعومة من سلاسل الصيدليات.

وانتقد صيادلة وأعضاء بمجلس النقابة، حضور وكيل النقابة والقائم باعمال النقيب الدكتور عصام عبد الحميد فى افتتاح المعرض، والذى يوضح فى الدعوة الرسمية له، أن سلاسل الصيدليات ضمن العارضين الأساسيين بالمعرض.

وقال الدكتور وحيد عبد الصمد عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن الدعوة الخاصة بمعرض "فارمسي اكسبو"، توضح أن سلاسل الصيدليات عارض رئيسي بالمعرض وكأنها وضع شرعي ومثل يحتذي بالعرض والمحاضرات، منتقدًا حضور القائم باعمال النقيب فى افتتاح المعرض ورحلات بعض النقابات الفرعية إلى المعرض.

من جهته قال الدكتور وائل علي المرشح على منصب نقيب الصيادلة، إن الصيادلة والمرشحين خصوصًا استاءوا من صور افتتاح المعرض التى ظهرت كأنها تروج لمرشح وقائمة بعينها، فى اشارة إلى الدكتور كرم كردي وقائمته.

