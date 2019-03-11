«تمام يا أفندم».. كامل الوزير «رجل كل المهام»

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اقترن اسمه بالمشروعات القومية الضخمة.. وتخرج فى الكلية الفنية العسكرية في 1 يوليو 1980.. وتولى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ديسمبر 2015

«أنا تحت رجل مصر فى أي وقت».. هكذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بالندوة التثقيفية الثلاثين، التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، عن رد فعل اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، عندما عُرض عليه تولي حقيبة النقل، خلفا للدكتور هشام عرفات، مضيفا: «أنا بأعطى للمرفق دا واحد من أحسن ضباط الجيش، وهما فى الجيش عارفين كده، لكن أنا قولت إن حجم الجهد اللى بيتعمل لصالح المشروعات القومية اللى بتتعمل فى الدولة أكثر من هائل وضخم جدا، وعاملين شغل يخلص فى 30 يونيو 2020، بـ4 تريليون جنيه».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن تكليف اللواء كامل الوزير، وزيرًا للنقل خلفًا للوزير السابق هشام عرفات، وذلك خلال الندوة التثقيفية، والتي تتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بـ«يوم الشهيد». اقرأ أيضا: كامل الوزير بعد تكليفه بالنقل: هنوصل الليل بالنهار) المهام الصعبة خلال

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن تكليف اللواء كامل الوزير، وزيرًا للنقل خلفًا للوزير السابق هشام عرفات، وذلك خلال الندوة التثقيفية، والتي تتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بـ«يوم الشهيد». اقرأ أيضا: كامل الوزير بعد تكليفه بالنقل: هنوصل الليل بالنهار) المهام الصعبة المهام الصعبة خلال الفترة الماضية تكرر اسمه فى أغلب المواقف الصعبة التى تحتاج فيها القيادة السياسية بالدولة، إلى رجال قادرين على تحمل المسئولية والتصدي لتلك المواقف بعزيمة قوية بتنفيذ العديد من مشروعات التنمية والبناء، حيث إنه لا يتحدث إلا بالأرقام والتواريخ المحددة، وقادر على العمل فى كل الأوقات وأصعب الظروف. وتولى «الوزير» الإشراف على عدة مشروعات قومية، خلال رئاسته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منها: «المشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والمشرف العام على تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة، والمشرف العام على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، والمشرف العام على محور روض الفرج، والمشرف العام على كوبري سندوب» وغيرها من المشروعات المهمة التى تخدم المصريين. Advertisements نشأته ورئاسته للهيئة الهندسية بالجيش نشأته ورئاسته للهيئة الهندسية بالجيش «كامل عبد الهادي الوزير» أحد أبناء محافظة الدقهلية، الذى تخرج فى الكلية الفنية العسكرية بدفعة 17 في 1 يوليو 1980 «تخصص إنشاءات»، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا والدورة العليا لكبار القادة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. وتدرج فى العمل داخل الهيئة الهندسية والتحق بجميع الوظائف القيادية في سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، حيث إنه وصل إلى مدير سلاح المهندسين واستمر في العمل به 3 سنوات، وفى يوليو 2014 تم تكليفه رئيسا لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن تم ترقيته إلى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ديسمبر 2015. من أكثر المواقف التى عرفه المصريون بها، كان عند تلقيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر تدشين قناة السويس الجديدة، وأثبت قدرته وكفاءته العالية، عندما قال له السيسي: «هي سنة واحدة يا كامل»، وبالفعل نجح «الوزير» فى تنفيذ الأمر الذى طالبه به الرئيس، وذلك فى الوقت الذى كانت التقديرات فيه من الخبراء والمختصين أكثر من ثلاث سنوات لإتمام تنفيذ هذا المشروع القومي. وتردد اسمه بعد ذلك فى أكثر من موقف صعب، إلا أنه دائما لا يقول إلا «تمام يا

أفندم». (اقرأ أيضا: السيسي: تكليف كامل الوزير بالنقل بعد موافقة البرلمان) الأوسمة والميداليات الأوسمة والميداليات حصل اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، على عدة أوسمة من أهمها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة. مواصلة العمل ليلا ونهارا مواصلة العمل ليلا ونهارا ووجّه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته فيه للنهوض بجميع هيئات وزارة النقل وليس السكك الحديد فقط، بجميع رجالها، قائلًا: «سنثبت للجميع أننا مصرون ومواطنون ولن ننام، وسنواصل الليل بالنهار، سيجدونني وسط يوم الجمعة صباحا وليلا والفجر، سنثبت للجميع بالعاملين في وزارة النقل أو بالعاملين الذين سنقوم بدعمهم بهم أو بمن ستدعمني بهم القوات المسلحة في التخصصات التي سنحتاج لها».

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