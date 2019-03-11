شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. انتخاب "المحافظين" للمجلس العربى للمياه فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى القاهرة السبت المقبل اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه فى دورتها الخامسة بمشاركة ممثلى 25 دولة عربية لإجراء انتخابات مجلس "المحافظين" للدورة الجديدة 2019-2021، على 45 مقعدًا منهم 20 سيتم انتخابهم بالتصويت الحر المباشر، و22 مقعدًا يتم تعيينهم وفقًا لترشيحهم من قبل حكوماتهم وسلطاتهم الرسمية بالدول العربية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماعات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وعدد من الوزراء العرب، وأكثر من 400 مشارك من أعضاء المجلس وممثلى الحكومات العربية والسفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية بالقاهرة ومندوبى المنظمات الإقليمية والدولية وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة وكتاب ومفكرين وإعلاميين.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس العربى للمياه طبقًا للأولويات والتوصيات التى أقرها المنتدى العربى الرابع للمياه، والذى عقد بالقاهرة فى نوفمبر الماضي، والإعداد لتنظيم المنتدى العربى الخامس للمياه والذى يمثل منصة إقليمية لتبادل الرؤى والخبرات فى إطار تحقيق أهداف الأمن المائى والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

كما ستتم مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات فى الجمعية العمومية السابقة ومنها تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، وتنمية القدرات العربية فى مجال المياه، من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة (دبلوماسية المياه، مهارات وآليات التفاوض)، والعمل على إنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة فى أحواض الأنهار المشتركة، وإنشاء وحدة فكر (Think Tank) لفض النزاعات، وتعزيز التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.

ويشارك أعضاء مجلس المحافظين الجدد فى وضع إستراتيجيات وخطة عمل المجلس للثلاث سنوات المقبلة (2019-2021) من خلال ثلاث مجموعات عمل وهى مجموعة العمل الخاصة بتفعيل دور الأعضاء وتنشيط العضوية وتحقيق التمويل المستدام لأنشطة وبرامج المجلس، ومجموعة العمل الخاصة بإعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الفنية للمجلس، ومجموعة العمل الخاصة بالإعداد للمنتديات والمؤتمرات.

ويعتبر مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربى للمياه، حيث يتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حسن سير العمل، وينوب عن الجمعية العمومية فى مراقبة أعمال أجهزة المجلس الأخرى، ويتم انتخاب أعضائه كل ثلاث سنوات.

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ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات الجمعية العمومية 3 جلسات فنية مهمة: الأولى تستعرض مؤشرات حالة المياه فى المنطقة العربية وعلاقتها بالتنمية المستدامة والثانية حول استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاستشعار عن بعد فى إدارة الموارد المائية من أجل الزراعة المستدامة وذلك بالتعاون بين المجلس العربى للمياه والبنك الدولى.

أما الجلسة الثالثة فتتناول النتائج الأساسية للبرنامج الهيدرولوجى الدولى للمياه الجوفية والمناطق القاحلة بالتعاون مع منظمة اليونسكو,والأخيرة حول برنامج المجلس العربى للمياه لدعم المساعى الإقليمية للتوسع فى استخدام المياه غير التقليدية لمواجهة الندرة المائية وزيادة الاحتياجات بسبب تنامى عدد السكان .

كما سيتم عقد الاجتماع الثالث عشر لمبادرة الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بالتنمية المستدامة والأمن الغذائى والمائى والهشاشة الاجتماعية بالدول العربية لافتا إلى توقيع اتفاقيات فى هذا الشأن.