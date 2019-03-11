إرشادات مرورية لقيادة آمنة في الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ظهور شبورة صباح اليوم الاثنين، على كافة الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مدير للمرور، باتباع تعاليم القيادة الآمنة في الشبورة، منها توخي الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدي السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

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وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالحارة المرورية، والاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، مع فتح جزئي لأحد النوافذ لمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقاً.

وأكدت إدارة المرور أنه في حالة حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترًا في اتجاه السير، ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال الرقم 01221110000.