محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تبدأ الأمانة العامة للنيابة الإدارية، اليوم الاثنين، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2016 من خريجي جامعات (القاهرة - عين شمس - حلوان)، حيث تعقد المقابلات في مقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر. وطالبت الأمانة العامة للنيابة الإدارية المتقدمين بالتواجد في المواعيد المقررة لكل متقدم، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.