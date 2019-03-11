محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، المعارضة المقدمة من الفنان أحمد عبدالله، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة.

كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنان 3 أشهر وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ في اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة.

كانت الفنانة سارة نخلة قد حررت بلاغًا اتهمت فيه زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود بالتعدي عليها بالضرب، وذلك بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح والتي نظرت وقائع البلاغ المقيد برقم 16125 جنح الدقي، وأصدرت حكمها سالف الذكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نظر معارضة الفنان أحمد عبدالله على حكم حبسه 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.