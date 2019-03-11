أخبار مصر | "مستقبل وطن بالشرقية" ينظم ورشة عمل عن تطور الحياة السياسية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن بالشرقية" ينظم ورشة عمل عن تطور الحياة السياسية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب ندوة تثقيفية عن تطور الحياة السياسية في مصر وكذلك التوعية باهمية التعديلات الدستورية علي مدار يومين، وذك بمشاركة اللواء اركان حرب "ياسر عبد العزيز" المستشار باكاديمية ناصر العسكرية وبحضور الدكتورة "ملاك جمعة" أمين المرأة والدكتورة "زينب فهيم" أمين التدريب والتثقيف بالحزب، وعددًا من أمناء المراكز على مستوى المحافظة.

وتحدث المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عن مراحل نشأة الدستور المصري وتطورة منذ عام 1971 مرورا بالتعديلات الدستورية والتي وضعتها لجنة الخمسين في عام 2014 والتي نالت موافقة 98.1% من تصويت المصريين .

وأشار "عبد العزيز" إلى أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة وأنها من متطلبات المرحلة المقبلة والتي تحمل البناء والتنمية المستدامة علي كافة الأصعدة، مؤكدًا أن تلك التعديلات الدستورية لا تقتصر على نص المادة 140 والخاصة بمدة فترة الرئاسة فقط، ولكن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إىى تعديلات بالإضافة إلى أنه من أبرز القوانين التي سيتم استحداثها هو وجود نائب للرئيس، وتمثيل المرأة والشباب في مجلس النواب بنسبة 25% على الأقل.

وخلال الورشة تم إدارة حوار بين الحضور واللواء ياسر عبدالعزيز، كما تم الاستفسار عن عدد من النقاط المتعلق بتعديل الدستور .