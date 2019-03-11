أخبار مصر | جامعة حلوان و"بنفكر لبكرة" يطلقان مبادرة لتدريب الشباب على المهن المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة حلوان و"بنفكر لبكرة" يطلقان مبادرة لتدريب الشباب على المهن المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حملة "بنفكر لبكرة"، برئاسة محمد فاروق، عن مبادرة حياة كريمة والتى تقوم بتدريب الشباب والفتيات على إحدى المهن، حيث تكون مدة التدريب 25يومًا كل يوم ٤_٥ ساعات يوميا ولمده شهر، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبدالله جمعة عميد كلية التعليم الصناعي.

وأوضحت الحملة، في بيان لها، أن الهدف من وراء هذا البرنامج التدريبي تأهيل هؤلاء لسوق العمل ومساعدتهم من خلال صندوق المشروعات الصغيره والقضاء على البطالة ومساعدة أبناء الوطن المخلصين في الوصول للعمل الجاد والحصول علي وظائف تفيدهم وتفيد مجتمعهم.

وأكدت الحملة، أن ذلك يأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلق أجيال ذو عقل واعي ومتفتح وآفاق واسعة تشهد بكفائتهم لبث روح المشاركة والإنجازات التي تهدف إلى رقي مصرنا الحبيبة، وخلق أجيال مشهود لها بالنجاح المحقق لديهم، متابعة: "دائما سيادته يمثل لنا جميعا منارة للعلم والتقدم سنظل نسير وراءها لتبعث في أرواحنا نور ودافع للتحدي والإرادة القوية إلي السعي للأفضل دائما وإيمانا منا بدور التدريب في رفع مؤشرات الأداء والوصول الي أعلي الدرجات وتحقيق العيش في حياة كريمة".