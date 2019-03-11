أخبار مصر | بعد تدخل عاشور.. إنهاء أزمة محامي مع رئيس قسم القلم بمحكمة مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تدخل عاشور.. إنهاء أزمة محامي مع رئيس قسم القلم بمحكمة مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، بحل أزمة رجب محمد، المحامي بمنشية ناصر، على خلفية مشادات حدثت بينه وبين رئيس قسم القلم بمحكمة مجلس الدولة في العباسية.

وإزاء تطور الوضع، كلفت المحكمة أمين عام مجلس الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المحامي، حيث أجرت المحكمة اتصالاتها مع قسم الوايلي للشروع في تحرير محضر ضد المحامى.

وبدوره، وبعد تكليف النقيب العام، أجرى أبوبكر ضوة اتصالا هاتفيًا بالمستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، لحل الأزمة، حيث استجاب الثاني على الفور، وكلف بعمل محضر صلح للطرفين، وتم صرف المحامي من المحكمة، بعد إنهاء الأزمة.

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قال الدكتور محمود إبراهيم، المستشار القانوني للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنهم يجروا كشف المخدرات على الموظفين والعاملين التابعين للمصالح والهيئات الحكومية، وإنه يتم تحويل من يثبت تعاطيه المخدرات للنيابة الإدارية.

وتابع إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن النيابة الإدارية تقوم بفصله إذا ثبت تعاطيه، لافتًا إلى أنهم يقوموا بمنحه مهلة 6 أشهر للإقلاع عن المخدرات، وأوضح أن عقوبة الفصل عقوبة شديدة، مؤكدًا أنهم يتحروا الدقة قبل فصل أي عامل.

