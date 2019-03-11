شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء عقارات شارع الهانة ورفع 80 طن مخلفات بعزبة خير الله فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فـى إطار تنفيذ وتطبيق قانون البناء الموحد، جارٍ الاستمرار فى دهان العقارات بلون موحد.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365" أنه تم طلاء واجهات العقارات أول شارع الهجانة حتى النفـق الثانى بعـزبـة خير الله بحى مصـر القـديمة وإزالة مخلفات الـردتش وتـوسعـة مـدخل عــزبـة خيــر الله مع حدود حى البساتين حيث تـم نقــل 80 طــن مخلفات.

وأشار فؤاد إلى أن حى مصر القديمة رفع كفاءة ونظافة ميدان مسجد عمــرو وميــدان حسـن الأنــور والشوارع المحيطة بهمـا وشــارع الفسطاط ورفـع تــراكمات القمـامـة بالطريق الــدائرى بالإضـافـة إلى صيــانة أعمــدة الإنــارة بشــارع متحــف المنــيل.