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تاخر رحلة دولية عن موعد الإقلاع بمطار القاهرة لظروف التشغيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع الرحلة الدولية للخطوط الكويتية التى اتجهت إلى الكويت، لما يقرب من الساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.

وقال مصدر، إن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء، وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

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