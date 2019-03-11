اليوم.. بروتوكول بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس ضمن مبادرة "صنايعية مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

توقع جامعة عين شمس، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القاهرة، في مجال التدريب وتأهيل شباب الجامعات، بمقر قصر الزعفران.

وقال الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن البروتوكول يأتي تفعيلاً لمبادرة المجلس الأعلى للجامعات "صنايعية مصر"، في مجال التدريب وتأهيل الشباب الجامعي.