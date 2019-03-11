أخبار مصر | برلمانية: خطابات الرئيس السيسي تسبب رعبًا للجماعات الإرهابية ودول الشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: خطابات الرئيس السيسي تسبب رعبًا للجماعات الإرهابية ودول الشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، باحتفالية يوم الشهيد قائلًا: "إن شعب مصر أثبت من جديد أنه أقوى إرادة مما تصور أعداؤه، وأنه في رباط وثيق مع دولته ومؤسساتها، ليشكلوا معًا كتلة واحدة عصيةً بإذن الله على الانكسار".

وقالت "درويش" فى بيان لها منذ قليل، إن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل واضحة للشعب المصري، ورسائل قوية وحاسمة لقوى الشر والجماعات الإرهابية، قائلًا: "نستمر في مواجهة الإرهاب، ونثق في قدرتنا بإذن الله على النجاح"، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية تبذل جهدًا خارقًا لملاحقة الإرهابيين والقضاء على عناصرهم وبؤرهم الإرهابية في كافة الاتجاهات الاستراتيجية عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف حماية للوطن والمواطنين، مشيدًا بصراحة الرئيس الدائمة مع الشعب المصري.

وأشارت "درويش" إلي أن الشعب أعتاد علي مصارحة الرئيس له ويتفهم ذلك، حيث قال: "دعوني أصارحكم.. بأننا كمصريين.. يجب أن نقف وقفة صادقة مع النفس، ندرك فيها أن خطر الإهمال لا يقل عن خطر الإرهاب، وأن الفساد وانعدام الكفاءة والضمير يحصد مِنّا ليس فقط الأرواح، وإنما كذلك الأمل في المستقبل الأفضل الذي نعمل جميعًا من أجل تحقيقه".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن خطابات الرئيس السيسي أصبحت تحدث رعبًا للجماعات المتطرفة ودول الشر التى تدعم الإرهاب وتمولهم لتدمير مصر والوطن العربي.