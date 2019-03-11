أخبار مصر | أخبار البرلمان × 24 ساعة.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية مبدئيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار البرلمان × 24 ساعة.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية مبدئيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

*البرلمان يوافق على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية مبدئيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، من حيث المبدأ.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية.

*"إفريقية البرلمان" تنعى ضحايا حادث تحطم الطائرة الأثيوبية

نعى النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري وأعضاء اللجنة، ضحايا حادث تحطم الطائرة الاثيوبية.

وتقدم رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، بخالص العزاء والمواساة لدولة أثيوبيا قيادة وحكومة وشعبًا، والأهالي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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*"زراعة البرلمان" توصي بضرورة توعية المواطنين بتوقيتات حملات تطعيم الحيوانات

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة توعية المواطنين، عبر خطبة الجمعة بالمساجد، والعظة بالكنائس، بتوقيت حملات تطعيم الحيوانات، مطالبةً الحكومة بموافاة اللجنة بأعداد الحيوانات التي يتم تحصينها.

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، حول انتشار مرض الجلد العقدى والحمى القلاعية بمحافظة أسيوط بصفة خاصة، وباقي المحافظات بصفة عامة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد نبيل مدين، حول نفوق الحيوانات بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى بين المواشى رغم التحصين.

*رئيس "نقل البرلمان" عن تولي "الوزير" حقيبة "النقل": "اطمئنوا يا مصريين"

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشغل منصب وزير النقل الجديد بعد استقالة الدكتور هشام عرفات عقب حادث محطة مصر، يأتي لسلسلة الانجازات والنجاحات التي حققها "الوزير" في كافة المهام التي وكلت إليه سابقًا.

وأضاف عبدالواحد، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن كافة جموع الشعب المصري بكافة طوائفهم يعلمون علم اليقين بمدى التحديات التي وجهها اللواء كامل الوزير في تنفيذ المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة الماضية، مؤكدًا أن الوزيري يعتبر القائد التنفيذي لجبهة التنمية في مصر، مُشيرًا إلى أن تأخر إعلان تكليف "الوزير" وزيرًا للنقل كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد اليوم الأحد، يرجع إلى ضرورة موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على تعيين الوزير الجديد في حين أن المجلس كان آنداك في عطلة.

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،:"آن الآوان يا مصريين.. أن نطمئن على قطاع النقل في مصر.. فاللواء كامل الوزير سيسعى جاهدًا بالنهوض بكافة الهيئات بوزارة النقل وليس مرفق السكك الحديدية فقط"، مؤكدًا أنه من المُتوقع أن يتم عرض القرار على البرلمان في الجلسات العامة القادمة إذا لم يتم عرض القرار الجديد في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم الأحد، وبعدها يقوم الوزير بحلف يمين الدستورية للانضمام لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.