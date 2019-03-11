أخبار مصر | أمانة التنظيم والشباب والمرأة بـ"مستقبل وطن الفيوم" يعقدون مؤتمرًا حاشد لتوعية المواطنين بالتعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمانة التنظيم والشباب والمرأة بـ"مستقبل وطن الفيوم" يعقدون مؤتمرًا حاشد لتوعية المواطنين بالتعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أمانة التنظيم والشباب والتثقيف والتدريب، بحزب مستقبل بمحافظة الفيوم، نشاطها الفعال لتوعية مواطنين الفيوم، بأهمية التعديلات الدستورية، حيث عقدت أمانة التنظيم والشباب أكثر من مؤتمر حاشد بالمحافظة، منذ أسبوعين تقريباً، بحضور قيادات الحزب بالمحافظة، لتوعية المواطنين، تحت إشراف الدكتور تهامي قطب أمين مساعد التنظيم، والمهندس أحمد الجندي أمين الشباب، والدكتور أحمد حسني أمين التثقيف والتدريب.

وعقدت أمانة التنظيم والشباب، مؤتمر حاشد اليوم في مدينة الفيوم، حضره حشد كبير من المواطنين، وطالب الحضور بالمشاركة مع أمانة التنظيم، والشباب والمرأة، في جميع مراكز وقرى المحافظة لتوعية الأهالي، بأهمية التعديلات الدستورية، بعدما استمعوا إلى أمانة التنظيم والشباب في أهمية إجراء التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.

من جانبها عقدت أمانة "مستقبل وطن" بمركز طامية مؤتمر حاشد أيضاً، بحضور المهندس عبد القادر الجارحي الأمين العام للحزب بالفيوم، ومحمود عمر أمين عام مركز طامية، والنائب البرلماني يوسف الشاذلي، والنائب محسن أبو سمنة والنائب سيد سلطان، للتوعية بالتعديلات الدستورية، وذلك بتنظيم من أمانة الشباب برئاسة المهندس أحمد الجندي، وأمانة المرأة برئاسة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، وامانة التثقيف والتدريب برئاسة الدكتور أحمد حسني، تحت اشراف امانة التنظيم برئاسة الدكتور تهامي قطب، وحضر المؤتمر حشد كبير من أهالي طامية، للاستماع الى أهمية إجراء التعديلات الدستورية.