أخبار مصر | صديق العيسوي: أزمات نقابة الصحفيين تحتاج إلى أفكار 'خارج الصندوق'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صديق العيسوي: أزمات نقابة الصحفيين تحتاج إلى أفكار 'خارج الصندوق' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صديق العيسوي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن حضور 700 عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في انعقادها الأول يدعو للتفاؤل، وإن كنا ننتظر أكثر من ذلك في انعقادها الثاني يوم الجمعة المقبل 15 مارس.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن أبرز القضايا التي سيتبناها بالمجلس حال فوزه، هي الحصول على تخفيضات لأعضاء النقابة بمترو الأنفاق والسكك الحديدية والسوبرچيت، بالإضافة إلى تعاون مع الأكاديمية البحرية، مؤكدًا أنه سيعمل على خدمات حقيقية للصحفيين، أبرزها الصحف المتعطلة، وإيجاد حل لأكثر من 3 آلاف صحفي عاطل، وهو ما يستوجب وجود أفكار جديدة خارج الصندوق.

وأكد "العيسوي" أن من أهم القضايا التي سيتبناها أيضًا، البحث عن موارد جديدة للنقابة، ورفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتعيين الزملاء بالمؤسسات.

ووجه "العيسوي" رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، قائلًا: "أدعوكم للحضور يوم 15 مارس، ويجب أن نثبت للمجتمع أننا نقابة عريقة وكبيرة، وعلينا الاختيار بحكمة".

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كما وجه رسالة لمجلس النقابة القادم، قائلًا: "سواء وفقت أو لم أوفق، سأكون في خدمة الجماعة الصحفية، وكل الوعود التي قطعتها على نفسي سأنفذها، سواء كنت عضوًا بالمجلس أو عضو جمعية عمومية فقط".

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.