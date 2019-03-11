أخبار مصر | الأوقاف تنظم 4 قوافل دعوية إلى الجيزة والمنيا والبحيرة ومرسى مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تنظم 4 قوافل دعوية إلى الجيزة والمنيا والبحيرة ومرسى مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف، أربع قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (الجيزة – المنيا – البحيرة – ومرسى مطروح ) الجمعة المقبلة تحت عنوان " بر الأُم سبيل البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة" .

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية , وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

القافلة الأولى: إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من الشيخ عبد الفتاح محمد أحمد مختار، الشيخ مصطفى عزت أبو الفتوح، الشيخ عطية السيد عطية رزق، الشيخ هواري محمد عبد العز، الشيخ ربيع محمد تامر، الشيخ حمدي صابر جمعة، الشيخ أحمد صابر عبد الشافي، الشيخ سيد مصطفى السيد، الشيخ سامي محمد أحمد بدر، الشيخ أحمد عيد حسن أبو السعود .

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القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من الشيخ سامي عبد الله عبد الجواد، والشيخ محمد رمضان محمد حسانين، الشيخ سيد العزب محمد محمود، الشيخ هاني حماده علي، والشيخ رمضان عبد الفتاح أحمد، الشيخ نور الدين عبد الجيد محمد ، الشيخ حمدي مصطفى خليل ، الشيخ أشرف محمود عبد الحكيم ، الشيخ معروف أحمد عبد الرحيم ، الشيخ خيري عبد الحميد عبد القادر .

القافلة الثالثة إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من الشيخ خالد إبراهيم سلامة، الشيخ محمد محمود أحمد ناصف ، الشيخ أسامة حسن عبد اللطيف حسانين ، الشيخ محمد عبد المولى أبو العينين، الشيخ أيمن عبد المنعم محمد إبراهيم

القافلة الرابعة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من الشيخ حسام محمود بيومي ، الشيخ محمد سمير محمد عبد الغني، الشيخ محمد إسماعيل أبو سعده، الشيخ محمد سيد العايدي.