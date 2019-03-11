أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد دراسات دسوق واللغة العربية بإيتاي البارود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد دراسات دسوق واللغة العربية بإيتاي البارود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، سير العملية التعليمية بكليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، وكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، للاطمئنان ميدانيا على انتظام وحسن سير العملية التعليمية.

وتفقد نائب رئيس الجامعة –خلال جولته- قاعات الدراسة بالكليتين، ومدى مناسبتها للشروط والمعايير، كما تفقد مكاتب الشئون الإدارية، وأجرى محادثات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب بالكليتين لمعرفة مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم.

كما وقف . الأمير على ما تم انجازه في ملف الجودة بالكليتين، وحثهم على العمل لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، وذلك في إطار توجيهات وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية التي تهدف إلى حصول كل كليات الجامعة على شهادة الجودة.