مصر | النيابة تكلف بسرعة البحث عن جثث الأطفال الثلاثة في واقعة المرج داخل مياه الرشاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تكلف بسرعة البحث عن جثث الأطفال الثلاثة في واقعة المرج داخل مياه الرشاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل 3 أطفال بمنطقة المرج، على يد والدهم، وبدأت التحقيق مع الأب المتهم وزوجتيه.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت بالبحث عن جثث الأطفال الثلاثة داخل مياه الرشاح، تمهيدا لعرضها على الطب الشرعى للتشريح وموافاة رجال النيابة بالأسباب والتفاصيل.

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ودلت التحقيقات الأولية أن المتهم ارتكب الواقعة بمساعدة زوجتيه، بسبب خلافات أسرية، حيث أغرق المتهم وإحدى زوجتيه المجنى عليهم داخل برميل مياه، ثم ألقوا بهم فى مياه الرشاح للتخلص من جثثهم.

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من والدة الاطفال يفيد بمقتل اطفالها الثلاثة على يد زوجها ، وإلقاءهم فى الرشاح بدائرة القسم، وانها لم تبلغ بالواقعة التى حدثت منذ عام ونصف وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والدهم، وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه فى شقة واحدة بدائرة القسم، وأنه وقعت مشاجرة بين السيدتين، ما دفع المتهم بالتعدى على واحدة منهما وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم قام بالاعتداء عليهم ما أسفر عن مصرعهم، وإصابة والدتهم بالعمى. وأضافت التحريات أن المتهم ألقى جثث الأطفال فى منطقة الرشاح لإبعاد أى شبهة جنائية حوله.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.