مصر | "مش ولادي ولازم احرق قلبها".. ننشر اعترافات المتهم بقتل أطفاله أمام المباحث بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مش ولادي ولازم احرق قلبها".. ننشر اعترافات المتهم بقتل أطفاله أمام المباحث بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المرج برئاسة المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث القسم الأب القاتل لأولاده، والذي أعترف أمامهم أنه قاتلهم لأنهم أولاد حرام على حد قوله.

وأضاف الأب القاتل أنه لم يكن يعلم أنهم ليسوا بأولاده بعدما أقنعته زوجته الأولى بطريقة ما، أنه لديه قصور فى الإنجاب، وأنهم ليسو بأطفاله، بالإضافة الي أن زوجته الثانية قد خدعته بهم وجعلتهم منتسبين إليه.

وبمواجهة الجاني أفاد لدى رجال المباحث أنه قام بتصوير الواقعة بمعاونة الزوجة الأولي حتى يحرق قلب الزوجة الثانية على أولادها وهم يلقون فى مياه الرشاح، موضحآ أنه لو تم إعادة الواقعة لعادها مرة أخرى.

وبسؤاله عن كيفية معرفته أنهم ليسو بأولاده لم يفيد الجاني بدليل حقيقي حول عدم نسب الأطفال أليه مكررا أمام رجال المباحث: "دول مش ولادي وكان لازم أحرق قلبها".