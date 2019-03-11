يوسف الجندي.. رئيس جمهورية زفتى بثورة 19

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يوسف الجندي، سياسي وحقوقي مصري، اختير رئيسا لجمهورية زفتى، وأعلن استقلالها، وهو أبرز المساهمين في حركة النضال ضد الإنجليز، كما ساند سعد زغلول قبيل ثورة 1919.

في فيلا مطلة على محطة قطار قرية زفتى، كان يعيش المناضل الثائر يوسف الجندي، واهبًا حياته للدفاع عن مبادئ وأهداف ثورة 19، ومهاجمة المحتل الإنجليزي، واستطاع أن يحفز قريته للدخول في معارك دامية مع الإنجليز، ولفت أنظار العالم إلى مدى التأييد الشعبي لسعد زغلول. لعب الجندي دورًا شديد الأهمية، عندما اندلعت ثورة 1919، فكان يحفز أهالي بلدته زفتى للمشاركة والنضال ضد الإنجليز، حتى قرر إعلان قيام جمهورية زفتى وانفصالها عن الدولة تضامنًا مع سعد زغلول، ونُصّب رئيسًا عليها، وأسس مجلسا بلديا لها.

حظت الفكرة التي طرحها يوسف الجندي تأييدًا واسعًا من أهالي قريته، فتوحدت الجهود من أجل محاربة الاحتلال البريطانى، وكان من ضمن الأمور المدهشة انضمام "سبع الليل" ـ أحد أكبر قطاع الطرق واللصوص بالمدينة ـ إلى الثوريين، معلنًا عن رغبته فى استباحة دم رجال الإنجليز والتوقف عن سرقة أبناء وطنه. لم يهدأ الجندي

حظت الفكرة التي طرحها يوسف الجندي تأييدًا واسعًا من أهالي قريته، فتوحدت الجهود من أجل محاربة الاحتلال البريطانى، وكان من ضمن الأمور المدهشة انضمام "سبع الليل" ـ أحد أكبر قطاع الطرق واللصوص بالمدينة ـ إلى الثوريين، معلنًا عن رغبته فى استباحة دم رجال الإنجليز والتوقف عن سرقة أبناء وطنه. لم يهدأ الجندي حتى نجح في التواصل مع مجموعة من الشباب الثوريين للتخطيط لإعلان انفصال المدينة عن المملكة المصرية واستقلالها وإنشاء "جمهورية زفتى"، وذلك فى يوم 18 مارس عام 1919. وضع يوسف الجندي المسار الذي يتحرك من خلاله شباب قريته، وذلك بتشكيل لجنة سميت بـ"لجنة الثوره" برئاسته، ممثلة من بعض الأعيان والمتعلمين والأفندية، واتخذت اللجنة مقرًا لها قاعة واسعة من الدور الثانى لمقهى يمتكله رجل عجوز اسمه "مستو كلى". تحول ذلك المقهى مقرًا لقيادة الجمهورية الوليدة، وقام الجندي، الذي تولى الرئاسة، كما شكّل لجنة للأمن ضمت القادرين على حمل السلاح بقيادة الضابط حمد، وكان الجميع قد استجابوا لدعوة حمل السلاح. Advertisements كان الهدف من تشكيل لجنة الثورة فرض السيطرة على السلطة الفعلية "للجمهورية" عن طريق الاستيلاء على مركز البوليس الكائن بها، فانطلقوا فى مظاهرة كبيرة واستعدوا بكل أسلحتهم البدائية لمواجهة الضباط والجنود، ما دفع مأمور المركز الضابط إسماعيل حمد، الذي كان متعاطفًا مع الثورة، بتسليم المركز للثوار. عندما علم الإنجليز في مساء يوم 18 مارس بما فعله يوسف الجندي، قرروا إرسال قوة للاستيلاء على البلدة عن طريق كوبرى ميت غمر، ولكن تصدى الأهالى لتلك القوات، فتراجعت وتمركزت في بلده ميت غمر. لم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أرسل الإنجليز قطارًا محملًا بالجنود لمحاصرة زفتى، فما كان من رجال المدينة إلا أن قطعوا قضبان السكة الحديد لمنعهم من الوصول إلى جمهورية زفتى. كان الإنجليز يستهدفون العثور على يوسف الجندي، وهو ما جعلهم يكررون المحاولة مرة أخرى، وفى فجر يوم 29 مارس 1919م فوجئ أهالى زفتى بعشرات المراكب التى تحمل جنود الإرسالية الأسترالية تقوم بعملية إنزال الجنود على شاطئ النيل بالبلدة وقيامهم بإطلاق النار في الهواء أو على كل من يحاول عرقلة استيلائهم على البلدة وقاموا بالتفتيش عن يوسف الجندى، وأعلنوا عن مكافأة مالية لمن يرشد عنه. تمكن أهالي زفتى من تهريب يوسف الجندى ورفاقه إلى عزبة سعد باشا، الواقعة في قرية مسجد وصيف، واستقبلتهم أم المصريين السيدة صفية زغلول، وقامت بإخفائهم في أماكن مختلفة حتى أفرج عن سعد زغلول ورفاقه يوم 17 أبريل من عام 1919. وعقب ثورة 1919 وبعد عودة سعد زغلول من المنفى قام باختيار يوسف الجندي ضمن حقبته الوزارية، لكن الملك فؤاد رفض نتيجة ما سببه من مشاكل، لكنه انتخب عضوًا في مجلس الأمة، وتولى منصب نائب زعيم المعارضة، وتوفى في عام 1941، وتم إطلاق اسمه على العديد من الشوارع في القاهرة وزفتى، بعد أن صنع تاريخًا مضيئًا لبلدته فترة الاحتلال الإنجليزي، وما قام به من دعم ومساندة وتأييد للزعيم سعد زغلول.

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