انت الان تتابع بعد تعدي محصل على «فتاة معاقة».. مذكرة عاجلة للنواب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعدي كمثري على فتاة معاقة

تسببت واقعة اعتداء مُحصل على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية، بعد رفضها دفع ثمن التذكرة، لأنها تملك مالًا، وأن من حقها امتلاك كارنيه خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، في ثورة غضب بين مواطنين إسكندريين، بينما سارع المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بالتقدم بمذكرة عاجلة بشأن تعنت رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية في إصدار الكارنيه المجاني لذوى الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي ينتج عنه أزمات وخلافات بين مواطنين من ذوي الاحتياجات والكمسرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال الحريري، في ضوء اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء قانون مهم لهم فوجئ المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية بـ«تعنت ورفض» رئيس هيئة النقل العام إصدار أي كارنيهات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، علما بأنه قد أصدر بالفعل عددا من الكارنيهات في الشهرين الماضيين. وأوضح، أن