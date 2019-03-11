شكرا لقرائتكم خبر عن «الحركة العربية» تصدر قائمة سوداء لـ 18 منظمة على صلة بـ«الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان، وهي أول آلية ‏عربية لمراقبة أداء منظمات حقوق الإنسان‏، قائمة سوداء من 18 منظمة على صلة بتنظيم الإخوان المسلمين.

وأوضح تقرير الحركة الصادر الأحد، أن هذه القائمة جاء من واقع متابعتها لعمل ‏بعض المنظمات الحقوقية الدولية، مشيرة إلى أن «هناك بعض المخالفات الجسيمة التي ‏شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية، وتتعارض مع قواعد العمل ‏الحقوقي وهي أن العمل الحقوقي غير هادف للربح وأن نشطاءه لا ينحازون ‏لأي طرف أو طائفة أو سياسة».

وأشارت إلى أن أوراق الأمم المتحدة، تؤكد أن مبدأ استقلالية عمل منظمات ‏المجتمع المدني أحد أهم المحاور الرئيسية باتجاه الإيفاء بدور تلك ‏المنظمات، وذلك بصدد قدرتها ووظيفتها الرامية إلى تعزيز الفضاء ‏الديمقراطي والحريات واحترام حقوق الإنسان والتأثير بالتشريعات ‏والقوانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشاً وفقراً في ‏المجتمع.‏

وتابع التقرير: «لا يخفى على أحد تأثر الحركة الحقوقية بالصراع السياسي بين إمارة ‏قطر ودول الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ‏وللأسف وصل ذلك الصراع إلى استخدام الأدوات الحقوقية في المحافل ‏الدولية وتبادل التشويه والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في ‏المنطقة العربية والتي تتألم شعوبها من الحرب ضد الإرهاب والانتهاكات ‏للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات أو ‏المجموعات الدينية المسلحة أو المصنفة إرهابيا على نطاق دولي كجماعة ‏الإخوان المسلمين».

وأضاف: «وقد طبقت الحركة المكونة من عدة منظمات عربية معيار الاستقلالية ‏والمهنية فيما تطرحه تلك المنظمات محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى ‏على أساس حقوقي عالمي، وتحليل مضمون البيانات الصادرة ‏عنهم ‏وأنشطتهم بالمجلس الدولي ‏لحقوق الإنسان خلال الدورات السابقة، ‏وكانت النتيجة أن المنظمات الواردة أسماؤهم سجلت مخالفات لمعيار ‏الاستقلالية والمهنية والنزاهة ومعايير منحها الصفة الاستشارية ‏بإصرارها على تقديم غطاء حقوقي لتيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان ‏المسلمين وميليشيا الحوثي وإصدار تقارير مرسلة تفتقد لمنهجية البحث ‏حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والسعودية والبحرين والإمارات».

وأكد أن تلك المنظمات لعبت دورا سياسيا بالتركيز على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في دول ‏المقاطعة الأربعة مصر السعودية البحرين الإمارات لصالح قطر المتهمة ‏بتمويل الإرهاب والتدخل في سيادة الدول العربية التي تأوي إرهابيين ‏على أراضيها.‏

واستطرد التقرير: «لذلك وجدت الحركة العربية، أنه من المحتم عليها تحذير المجتمعات ‏العربية والآليات الدولية من تلك المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء ‏تلك المنظمات حتى يتم الانتباه لحركتها في المحافل الحقوقية الدولية ولدى ‏الرأي العام العربي والدولي، كما ستتبع ذلك البيان بيانات عن المنظمات ‏التي تسييس عمل منظمات حقوق الإنسان وكذلك بعض ‏المنظمات ‏التي ‏مارست العمل السياسي في الدورة 40 ‏ لأعمال المجلس الدولي لحقوق ‏الإنسان، وذلك حماية لنزاهة ومصداقية عمل منظمات حقوق الإنسان في ‏العالم.‏

وطالبت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان السلطات ‏السويسرية بمراجعة أنشطة المنظمات الموجودة في سويسرا ومصادر ‏تمويلها ومراقبة أوجه إنفاقها.‏

وشملت القائمة السوداء كلا من:

‏1- مؤسسة الكرامة (تمول من إمارة قطر وأسسها عبدالرحمن ‏النعيمي المدرج على قوائم الإرهاب العالمي وتعمل في جنيف)‏.

‏2-‏ ‏ كوميتى فور جيستس (وهى منظمة سويسرية يديرها الإخواني أحمد ‏مفرح).

‏3-‏ المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك.

‏4-‏ ‏ «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بلندن.

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‏5-‏ ‏ منظمة «ليبرتي» بلندن.

‏6-‏ منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية.

‏7-‏ ‏ المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان‎ .‎

‏8-‏ الائتلاف العالمي للحقوق والحريات«ومقراته في جنيف وباريس ‏وواشنطن ولندن.

‏9-‏ منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية.

‏10-‏ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

‏11-‏ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

‏12-‏ المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

‏13-‏ مركز عدالة للحقوق والحريات.

‏14-‏ مركز بلادي للحقوق والحريات.

‏15-‏ مبادرة الحرية.

‏16-‏ المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال.

‏17-‏ الشهاب لحقوق الإنسان.

‏18-‏ هيومن رايتس مونيتور.