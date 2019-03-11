شكرا لقرائتكم خبر عن خال «طفل البرميل»: إعدام الجاني في ميدان عام هو القصاص الحق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه خالد عربي، خال طفل البرميل، ضحية حادث القتل، رسالة للمتهم الذي حاول اغتصاب ابن شقيقته، وبعدما صرخ سعى لقتله متعمداً، قائلا: «المفروض الدولة تعدمه».

وأضاف «عربي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»: «هذا الشخص الكلب موجود منه كتير في المجتمع، لازم الكل يتشارك ويبلغوا عن أمثال هؤلاء».

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وأشار إلى أن «ساقية مكي» بالجيزة مشهورة بانتشار جرائم القتل، وتابع: «إحنا عندنا تسيب ومفيش محاسبة للشباب، والله العظيم قلبت في صفحات الفيس بوك واليوتيوب لقيت الإعدام بيتنفذ بشكل ممتاز في ميدان عام».

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط قاتل طفل ساقية مكي ووضع جثتها في برميل، وحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

البداية عندما تلقى العميد أحمد وحيد، مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل برميل مياه بمنطقة ساقية مكي دائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي كمال رئيس المباحث، والرائد هشام فتحي، معاون المباحث، إلى محل البلاغ، وبفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التوصل إلى هوية القاتل.