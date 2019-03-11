شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية» تعلن تضرر 11 أسرة من «حريق غيط العنب».. والنيابة تعاين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة المعنية بالإسكندرية، الأحد، متابعة حادث حريق مصنع ألبان غيط العنب، وقام فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بحصر لعدد الأسر المتضررة من حريق مصنع الألبان بمنطقة غيط العنب، تمهيدا لتقديم مساعدات مالية وعينية لهم.

كان 28 شخصًا أصيبوا باختناقات، صباح الأحد، إثر اندلاع حريق هائل بمصنع للألبان كائن بشارع العيون بمنطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية.

Advertisements

من جانبها قالت ميرفت السيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن الحريق تسبب في امتداد النيران لـ 4 شقق سكنية بعقارين مجاورين للمصنع المحترق.

وأشارت إلى وجود أضرار مادية لـ 11 أسرة يقطنون بالعقارين المجاورين للمصنع المحترق، بإجمالي 28 فرد.

وذكرت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، في بيان لها، أنه يجري عمل الأبحاث الاجتماعية بعد حصر خسائر الممتلكات والمتضررين لتقديم المساعدات اللازمة لهم.

فى السياق ذاته، قام وكيلا نيابة كرموز بمعاينة موقع الحادث، وتبين تفحم المصنع بالكامل من جراء الحريق، دون حدوث وفيات، وامتداد ألسنة اللهب إلى عقارين مجاورين وأمرا وكيلا النائب العام بتشكيل لجنة هندسية من حي غرب لمعاينة العقارات المجاورة، لبيان مدى سلامتها أو تأثرها بفعل النيران الشديدة، حرصًا على حياة قاطنيها.