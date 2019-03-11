شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنتهي من ربط 64 منشأة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة البيئة الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات الصادرة من عدد خمسة مداخن بشركة النهضة للأسمنت بمحافظة قنا، خاصة أنها تعد الشركة الثانية بقنا التي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث تم منذ فترة ربط عدد 5 مداخن بشركة مصر قنا للأسمنت بالشبكة في نفس المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت والكيانات الصناعية الكبرى.

وبهذا الربط وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية -بحسب بيان الأحد- إلى ٦٤ منشأة تمثل ٢٦٠ مدخنة وتجري إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية مستمرة من جانب وزراة البيئة وفروعها الإقليمية للشركات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة.