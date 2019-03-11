شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة بإثيوبيا: إعلان أسماء الضحايا المصريين في تحطم الطائرة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في إثيوبيا، أن بيانات الضحايا المصريين لا تزال قيد التحقيق بين الجانبين المصري والإثيوبي، ومن المتوقع إعلان الأسماء غدًا.

Advertisements

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تقديم عمرو أديب، أن الضحايا المصريين 3 رجال و3 سيدات، مشيرًا إلى أنه وفقًا الأعراف البروتوكولية سيتم نقل بيانات الضحايا إلى الجانب المصري، ويتم حاليًا التعرف على الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المصريين إلى أرض الوطن.

ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي تعهد بالتعاون التام في مسألة التعرف على جثث الضحايا، تمهيدًا لإصدار شهادات الوفاة الرسمية.