شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يعزّي إثيوبيا في ضحايا الطائرة.. ومساعدات مصرية للأسر المنكوبة (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أديس أبابا حالة الحداد حزنًا على ضحايا حادث سقوط طائرة الخطوط الأثيوبية من طراز بوينغ 737، التي سقطت الأحد، وراح ضحيتها 150 شخصًا على الأقل، أثناء اتجاهها للعاصمة الكينية نيروبي.

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قدّم العزاء لأسر الضحايا عقب الحادث، قائلا: «نيابة عن الحكومة والشعب الإثيوبي، نقدم تعازينا إلى عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في حادث الطائرة المنكوبة من الجنسيات كافة».

وكانت مصر التي ترأس الاتحاد الأفريقي، في مقدمة الدول التي قدمت التعازي والمواساة لأسر الضحايا، بمن فيهم المواطنون المصريون الستة الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، مؤكدة التواصل مع سفارتها في أديس أبابا مع السلطات الإثيوبية المعنية، لمتابعة الأمر وكافة الإجراءات ذات الصلة، بحسب وزارة الخارجية.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، تحطم طائرتها التي كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، بعد ٦ دقائق فقط من إقلاعها من مطار بولي الدولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكدت أن الطائرة سقطت في الأجواء الجوية الإثيوبية، بمدينة «بيسشفتو» على بعد 60 كيلو مترًا من العاصمة.

وأكد المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تولد جبر ماريام، أن الطائرة كان على متنها 6 مصريين لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى وفاة جميع ركاب وطاقم الطائرة.

ونعى الأزهر الشريف ضحايا الطائرة، ما أسفر عن مصرع جميع ركاب الطائرة وطاقمها، وتقدم بخالص التعازي لإثيوبيا، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا الله – عز وجل- أن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خالص التعازي لرئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، في ضحايا طائرة الركاب.

وكتب بن زايد عبر صفحته الشخصية على «تويتر»، أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا وأسر الضحايا في تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيسة الأثيوبية، سهلي ورق زودي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في الحادث.

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وجاء في الرسالة التي نشر نصها موقع الكرملين «سيدتي الرئيسة، السيد رئيس الوزراء، أرجو أن تتقبلوا خالص تعازينا في فقدان ركاب وأفراد طاقم الطائرة المنكوبة، أرجو إيصال تعازي الحارة لأسر الضحايا والمقربين منهم.

أما السفير السعودي في إثيوبيا عبدالله فالح العرجاني، فكشف عن هوية السعودي الوحيد الذي توفى ضمن ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت صباح الأحد بعد إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا متجهة إلى كينيا، مؤكداً أن المواطن هو سعد المطيري وكان قادماً لاستقدام العمالة، بحسب ما نقل عنه موقع «العربية نت».

وأكد العرجاني أنه جرى التنسيق مع ذويه للوصول غداً إلى منطقة الحادث بمتابعة من السفارة السعودية في إثيوبيا حيث لم يتم التعرف على جثته حتى الآن، وقدم خالص تعازيه لذوي المتوفى، موضحاً أن سفارة بلاده ستقدم كافة التسهيلات لوصول أسرته وإجراءات نقل جثمانه.

كما قدمت السفارة المصرية تعازيها لأسر الضحايا المصريين، الذين لقوا مصرعهم على متن الطائرة، وقال خالد عفيفي، القائم بأعمال المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية أديس أبابا، لـ«المصري اليوم» إن السفير أسامة عبدالخالق، والقنصل العام بالسفارة يتابعان تطورات حادث الطائرة المنكوبة، منذ صباح اليوم، الأحد، من مطار بولي الدولي، بالعاصمة أديس أبابا.

وأكد «عفيفي» في تصريحاته لـ «المصري اليوم»، أن السفارة المصرية في إثيوبيا شكلت لجنة طوارئ لمتابعة الحادث، وحصر ومعرفة أسماء الضحايا المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، ولضمان توفير جميع المساعدات القنصلية لأسر الضحايا.

من جانبها كشفت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن من ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة سيدتين تعملان في مجال الترجمة الحرة في المفوضية، وهما «سوزان أبوالفرج»، و«عصمت عرنسة» وكانا في مهمة تابعة للاتحاد الأفريقي متجهات إلى العاصمة الكينية، نيروبي.

وأكدت نجم في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الضحيتين كانتا تعملان في مجال الترجمة الحرة مع الاتحاد الأفريقي، حسب حاجة عمل الاتحاد لهن.

وقدمت المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي، التعازي لأهالي وأسر الضحايا من جميع الجنسيات، وعبرت عن عميق حزنها للحادث.

من جانبها، أكدت المترجمة في التليفزيون المصري، ميرفت صابر، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خبر وفاة زميلاتها في تحطم الطائرة المنكوبة.

وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، تعازيه لأهالي وأسر ضحايا الطائرة.

وقال رئيس المفوضية عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «تلقيت خبر تحطم الطائرة بصدمة وحزن شديد، خالص الدعاء لعائلات ركاب وطاقم الطائرة المنكوبة، وكذلك مع السلطات الإثيوبية».

مصريين من ضحايا الطائرة الإثيوبية

مصريين من ضحايا الطائرة الإثيوبية

«دعاء» ابنة الواحات أول ضحايا طائرة إثيوبيا المنكوبة

تحطم طائرة ركاب من طراز بوينج في إثيوبيا

تحطم طائرة ركاب من طراز بوينج في إثيوبيا