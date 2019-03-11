شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن هوية أول مصرية من ضحايا «الطائرة الإثيوبية»: «من الوادي الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفرد «المصري اليوم» بنشر صورة أول ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، بعدما نعى عدد من أهالي الوادي الجديد الدكتورة دعاء عاطف، أحد الضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي كانت في طريقها للقيام برحلة علمية لدولة كينيا.

وأكدت أسرتها، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مساء الأحد، أن «دعاء» كانت ضمن المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

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وحصلت الدكتورة دعاء عاطف على درجة الماجستير العام الماضي، وتعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد.

كانت الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت، صباح الأحد، تحطم طائرة تابعة لها كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس بابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 157 راكبًا من ضمنهم طاقم الطائرة، جميعهم لقوا مصرعهم.

وتأكد وقوع الحادث في الساعة 8.44 صباحًا بالتوقيت المحلي لإثيوبيا، حيث تحطمت الطائرة قرب بلدة «بيشوفتو» التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا، بحسب المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية.

كان من بين ركاب الطائرة 10 أشخاص من 4 جنسيات عربية مختلفة، ومن بينهم 6 مصريين و2 من المغرب، وسوداني ويمني، بالإضافة إلى 7 من بريطانيا و7 أمريكان.