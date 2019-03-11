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كامل الوزير يؤدي اليمين وزيراً للنقل أمام السيسي غدًا

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر مطلع أن الفريق كامل الوزير سيؤدي اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدًا، الاثنين، وزيرًا للنقل.

كان مجلس النواب وافق على ترشيح «الوزير» لحقيبة «النقل» التي خلت باستقالة الوزير السابق هشام عرفات على خلفية حادث جرار قطار محطة مصر.

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