شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق الصوفية» تدرس تشكيل مجموعات شبابية لمواجهة محاولات نشر الفتن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف د.محمد ابو هاشم ،عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عن دراسة الطرق الصوفية تشكيل مجموعات شبابية تمثل مختلف الطرق الصوفية لضمهم في دورات تدريبية يقوم عليها أساتذة في علم السياسة والاجتماع والاقتصاد بهدف توعيتهم بالقضايا الوطنية التي تحيط بمصر في الفترة الحالية من قوى الشر والتطرف الذين يستغلون نشر الشائعات ويعملون على شحن البسطاء بالمغالطات لاستغلالهم في إثارة الفوضى التي يسعون من خلالها لوقف عجلة التنمية المصرية .

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وأشار «أبوهاشم» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن التصوف هو البديل الوحيد للتطرف بشقيه الديني واللاديني، موضحا أن شباب الصوفية قادرون على إحداث نهضة علمية ووطنية تستعيد بها الصوفية رونقها لتكون بديلا للفكر المتطرف الذي تتسارع تيارات البغي والإرهاب على بثه في عقول الشباب .

وقال عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية: إن خريجي هذه الدورات التدريبية سوف يقومون بدور حيوي في الجامعات والومدارس والمنتديات الشبابية وعبر صفحات التعواصل الاجتماعي وفي الموالد العامة لأولياء الله الصالحين بهدف التأكيد على منهجية الدولة وضرورة دعمها من خلال ترسيخ الحب والتسامح والحياة، والأخذ بيد الناس إلى الخير، ومقاومة دعوات جماعات الظلام الحاملة مبادئ الكراهية والعنف والموت .

وأضاف أن تلك الدورات المزمع عقدها سوف تعمل على تصحيح مسار التصوف وفق أصوله وضوابطه الممثلة في التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإعداد المريدين والطلاب إعدادا نفسيا وتربويا وأخلاقيا لمواجهة المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكاد تعصف بالمجتمع المسلم بين فترة وأخرى، والتمسك بمبادئ الوسطية ورفض الغلو والشطط.