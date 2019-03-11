شكرا لقرائتكم خبر عن حواس يهدي المتحف المصري الكبير كتالوج قاعة الملك توت عنخ آمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار، وزير الآثار الأسبق، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، الأحد، حيث سلم الدكتور حواس المتحف المصري الكبير الكتالوج الخاص بقاعة الملك توت عنخ آمون، والذي عكف على عمله والانتهاء منه خلال مدة تمتد إلى أكثر من ستة أشهُر.

ويعتبر هذا الكتالوج، بحسب بيان، إهداء من الدكتور حواس للمتحف المصري الكبير بدون مقابل، حرصاً منه على هذا المشروع الذي بدأه عام ٢٠٠٢.

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وخلال الاجتماع تمت مناقشة اقتراح إعداد أوبرا خاصة بالملك الذهبي البطل المتوج بالمتحف، استعداداً للفاعلية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠.

وقد قام الدكتور حواس بتأليف هذه الأوبرا بالتعاون مع الكاتب الإيطالي الشهير فرانشيسكو سانتوكونو، والموسيقار الإيطالي زامبوني، بحيث تعتبر هذه الأوبرا إهداء مصر للعالم يوم افتتاح المتحف، حيث إنها ستتناول حياة الملك توت عنخ آمون المليئة بالأحداث الدرامية المثيرة.

الجدير بالذكر أن الدكتور حواس كتب 16 كتابا عن الملك الشاب باللغة الإنجليزية، وواحد باللغة العربية، وثلاث كتب للأطفال.