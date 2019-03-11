شكرا لقرائتكم خبر عن الإبراشي عن كامل الوزير: «رجل يدمن النجاح» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي وائل الإبراشي على تعيين الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، وزيرًا للنقل، قائلًا: «بداية نجاح السكة الحديد هو إسنادها لرجل يدمن النجاح».

وتابع «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رقّى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسة اليوم لرتبة فريق قبل توليه حقيبة النقل، وهذا بمثابة تكريم كبير لشخصية ناجحة، موضحًا أنه أصبح وزيرًا في الحكومة، ولكن تم تكريمه لكي يكون قدوة للجميع في سرعة الإنجاز، وتحقيق النجاح مهما كانت الصعوبات والمتاعب.